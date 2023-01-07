Diyarbakır'daki 'Almanak' operasyonunda 24 tutuklama

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 'hırsızlık', 'gasp' ile 'kapkaç' suçlarını işleyen ve `Almanak´ isimli operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan 'Huzur Alan Projesi' kapsamında 2022'de 'hırsızlık', 'gasp' ve 'kapkaç' suçlarına karışan 24 şüphelinin adreslerine 'Önce huzur' sloganıyla 'Almanak' operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 24 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin 25 yıl, 3'ünün ise 10 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu; 1 şüphelinin de cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şüpheliler, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-01-07 11:53:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.