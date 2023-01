Keseceği boğayı balyozla öldüren sanık, önce taşla vurmuş, sonra balyozla

Burak EMEKSalih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup, öldüren ve daha sonra tutuklandıktan 36 gün sonra tahliye edilen kasap Mustafa Yaprak ve hayvan sahiplerinin ifadeleri ortaya çıktı. Kasap Mustafa Yaprak, "Bana tekme attı. Ben de o can havli ile balyozu kullandım. Çok pişmanım, ben 25-30 yıllık kasabım daha önce böyle bir olay ile karşılaşmamıştım" dedi. Boğanın sahibi Muzaffer Bayram ise "Mustafa önce taş ile hayvanın kafasına vurdu. Taş kırılınca balyozu aldı. Balyoz orada duruyordu. Mustafa yerde duran balyozu alarak vurdu" ifadelerini kullandı.

Olay, Kızıltepe ilçesi kırsal Hocaköy Mahallesi´nde 28 Kasım´da meydana geldi. Mustafa Yaprak, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyozla vurup, öldürdü. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla kasaplık yaptığı belirlenen Mustafa Yaprak ile hayvan sahipleri Rıdvan Bayram ve Muzaffer Bayram gözaltına alındı. Mustafa Yaprak tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Tutuklu sanık Mustafa Yaprak hakkında Kızıltepe 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Yaprak ilk duruşmada cezaevinde tutuklu bulunduğu süre, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle tahliye edildi. Mahkeme duruşmayı 16 Şubat´a erteledi.

`BANA TEKME ATTI, BEN DE O CAN HAVLİ İLE BALYOZU KULLANDIM´

Kasap Yaprak ve hayvan sahipleri Rıdvan Bayram ile Muzaffer Bayram´ın ifadeleri ortaya çıktı. Mustafa Yaprak ifadesinde, 25 yıllık kasap olduğunu ve daha önce böyle bir olay yaşamadığını söyledi. Yaprak, "Olay günü Abiddin beni aradı. Kesilecek hayvanı olduğunu söyledi. Önce Abiddin'in büyükbaş hayvanını kestim. Sonra ağabeyi İbrahim'in büyükbaş hayvanını kesmek için gittim. Üzerimde kan olduğu için hayvan beni görünce agresifleşti. Bana tekme attı. Ben de o can havli ile balyozu kullandım. Tam olay hatırlamamakla birlikte balyoz kapının yanında duruyordu. Balyozu aldım, acımdan hatırlayamamakla birlikte 3-4 kere vurmuş olabilirim. Balyoz ile vurduktan sonra hayvanın ayaklarını bağladık. Hayvan hareket etmesin diye kaldıraç gibi bir şey vardı ona bağladık. Sonrasında kaldıracı biraz havaya kaldırdık. Hayvanı bu şekilde kestik. Ben balyozu kafasına vururken Muzaffer vardı ancak ben orada Muzaffer'i görmemiştim. Sonrasında kamera görüntülerini görünce anladım. Görüntüleri Muzaffer çekmişti. Görmedim ancak kamera görüntülerindeki ses Muzaffer'e aitti. Abiddin olay yerinde değildi. Kendi eti ile uğraşıyordu. Rıdvan ise bana yardım edip ip getiriyordu ancak balyozu vururken orada değildi. İbrahim balyozu vururken avludaydı. Çok pişmanım, ben 25-30 yıllık kasabım daha önce böyle bir olay ile karşılaşmamıştım. Keşke hiç yaşanmasaydı" diye konuştu.

Mustafa Bayram´ın "Bana balyoz getireyim kafasına vur" şeklindeki kolluk ifadesi hatırlatılan Yaprak, şunları söyledi:

"Tam hatırlamıyorum, hatırladığım kadarıyla yerde görüp balyozu aldım. Karakolda heyecandan ne dediğimi bilemiyorum. O yüzden farklı ifade vermiş olabilirim, benim şimdiki ifadem doğrudur. Abiddin etlerini kesmek için gitmişti. İbrahim Bayram korktuğu için avluda duruyordu. Avludan benim balyozu vurduğum yer görünmüyordu. Rıdvan Bayram ben balyozu vurduğum sırada ip almaya gitmişti. İpi getirdiğinde balyozla vurma işi bitmişti. Muzaffer Bayram ise orada olup kameraya çekmiş, okumam yazmam olmadığı için ben ifadeyi tam bilmiyorum, benim söylediğimden farklı yazmışlar. Şimdiki ifadem doğrudur. Tam hatırlamıyorum ancak Muzaffer Bayram bana balyozu getirmiş de olabilir. Getirmemiş de olabilir. Ben kapının yanında balyozu aldığımı hatırlıyorum."

`ÖNCE TAŞ İLE VURDU, TAŞ KIRILINCA BALYOZU ALDI´

Tutuksuz sanık Muzaffer Bayram ise her sene video çektiğini ifade etti. Bayram, "Ben gittiğimde hayvanın kafasına çuval geçirilmişti. Ben kesinlikle Mustafa´ya balyoz vermedim. Ben Mustafa´nın aldığı anı da görmedim. Ben video çekmeye başladığımda kafasına balyoz ile vurulacağını bilmiyordum. Videoyu çekerken anladım. Kaç defa vurduğunu bilmiyorum. Bilseydim izin vermezdim. Ben zaten hayvana yazıktır dışarıya çıkaralım dedim. Hayvanın kafasına balyoz ile vuruyordu. Balyoz vurulduğu esnada diğerlerini görmedim. Rıdvan olay anında ip almaya gitmişti. Benim zaten videoda sesim duyuluyor. Rıdvan geldiğinde Rıdvan´a seslenerek yardım edip dışarıya çıkarmasını söyledim. Balyozun vurulma anında Rıdvan´ı görmedim. İbrahim ve Abiddin´i hiç görmedim. Hayvan kesilirken İbrahim ve Abiddin´in geldiklerini gördüm. Suç olduğunu bilmiyorum. Mustafa önce taş ile hayvanın kafasına vurdu. Taş kırılınca balyozu aldı. Balyoz orada duruyordu. Mustafa yerde duran balyozu alarak vurdu" dedi.

`HAYVANIN KAFASINA ÇUVALI MUSTAFA GEÇİRMİŞTİR´

Tutuksuz sanık Rıdvan Bayram da hayvan sahibi olduğu için sürekli istenilen malzemeleri getirdiğini aktardı. Bayram, "Mustafa Yaprak benden bir ip istiyordu, bir naylon istiyordu. Ben de onun istediği şeyleri getiriyordum. İp almaya gittiğim sırada olaylar olmuş, kesinlikle hayvana balyoz ile vurulduğunu görmedim. Balyoz ile vurulacağını bilmiyordum. Ben geldikten sonra balyoz ile hayvana vurulmamıştı. Muzaffer yardım etmemi söyledi. Ben de ipi bağlaması konusunda yardım ettim. Hayvanı kaldıraç ile kaldırdıktan sonra dışarıya çıkardık. Hayvan dışarıya kaçmaya çalışıyordu. Hayvanı avlunun dışında kesti. Muzaffer Bayram´ın elinde telefon vardı. Telefon ile çekip çekmediğini bilmiyorduk. Ancak elinde tek telefon olan kişi kendisi olduğu için Muzaffer´in videoyu çektiğini anladık. Ben ip için yardıma gidip geldiğim sırada ahırda Muzaffer, ben ve kasap Mustafa vardı. Başka kimse yoktu. İbrahim dışarıdaydı, avluda duruyordu, fırını olduğu için arada bir fırına gidip geliyordu. Abiddin de evine gitmişti. Hayvan kesildikten sonra Abiddin yanımıza geldi. Balyoz İbrahim´e aittir. Ancak ben ev yaptığım için benim yanımda duruyordu. Ben Mustafa´nın balyoz ile hayvana vuracağını bilmiyordum. Bilseydim izin vermezdim. Hayvanın kafasına çuvalı Mustafa geçirmiştir" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Salih KESKİN

2023-01-07



