Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 22 yaralı (3)

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ASEL BEBEK VE ANNEANNESİNİN CENAZELERİ SİLVAN'A GÖNDERİLDİ

DiyarbakırSilvan yolunda, otobüsün devrildiği kazada yaralanan Merve Meygil'in (23) beraber yolculuk yaptığı bebeği Asel Meygil ile annesi Seher Meygil´in cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cenazeler, otopsinin ardından defnedilmek üzere alınıp, Silvan'a gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-01-07 15:29:45



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