Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 22 yaralı (4)

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KAZADA YAŞAMINI YİTİREN 5 KİŞİ DEFNEDİLDİ

DiyarbakırSilvan yolunda, otobüsün devrildiği kazada yaşamını yitiren Asel Meygil bebek ile anneannesi Seher Meygil (46), Dilber Çetinkaya (28) ve Zahide Ceyhan´ın (41) cansız bedenleri, yapılan otopsinin ardından yakınları ve sevenlerinin göz yaşları içerisinde Silvan´da toprağa verildi.

35 YAŞINDAKİ VEYSEL´İN 5 AY ÖNCE EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kazada yaşamını yitiren Veysel Bünul da yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bünul´un 5 ay önce evlendiği öğrenildi. (DHA)Gıyasettin TETİK- İhsan YILMAZ/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİKİhsan YILMAZ

2023-01-07 19:44:45



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