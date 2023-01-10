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Silvan'daki otobüs kazasında ölen Zahide öğretmen okulunda anıldı

DHA

Silvan'daki otobüs kazasında ölen Zahide öğretmen okulunda anıldı


İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Silvan ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 5 kişiden öğretmen Zahide Ceyhan (41) ilçede görev yaptığı okulda anıldı. Törende oğlu Serhat Ceyhan (13) gözyaşlarını tutamadı. 
DiyarbakırSilvan kara yolu Bağdere mevkisinde 7 Ocak´ta Iğdır'a giden Yeni Diyarbakır firmasına ait Mehmet Siraç Uluç yönetimindeki 34 FMS 652 plakalı yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Zahide Ceyhan için, görev yaptığı okulda anma töreni düzenlendi. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral, Okul Müdürü Salih Çaçan, Ceyhan´ın eşi Kimya Öğretmeni Cevat Ceyhan, oğulları Serhat ve Yasin Ceyhan (7) ile mesai arkadaşları ve öğrenciler katıldı.
Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı. Daha sonra öğrenciler tarafından Zahide öğretmen için şiirler okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral, "Acımız büyük, bizi yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz ama şunu söylemek isteriz; Kurallar, kaideler toplumun yaşatılması için elzem olan durumlardır. Hem trafik kurallarını hem diğer sosyal alandaki aklımıza gelen her türlü yaşantımızın geçerli olduğu her yerde kurallara uymak, başkasına saygı göstermek, kendimize saygı göstermek çok önemlidir. Eğitim camiamızın, ailelerimizin ve tüm Silvan halkının başı sağ olsun" dedi.
`KIZ ÇOCUKLARININ OKULA KAZANDIRILMASINDA BÜYÜK KATKI SAĞLADI´
Okul Müdürü Salih Çaçan ise Zahide öğretmenin kız çocuklarını okula kazandırma çalışmalarına büyük katkı sağladığını belirterek, "Zahide öğretmen çok başarılı ve yardımsever bir öğretmendi. Okul çalışmaları ve kız çocuklarının okula kazandırılması çalışmalarında büyük katkı sağlamıştı. Okuldaki görevli öğretmenlerle çok güzel işler başardı. Maalesef ebediyete göç ederek gitti. Mekanı cennet olsun. Tüm eğitim camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Zahide öğretmenin masasına karanfiller bırakıldı. Oğlu Serhat Ceylan ise annesinin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ
2023-01-10 17:29:59

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