Dicle Vadisi, kırağı ile birlikte beyaza büründü

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Selim KAYAGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da dün geceden beri etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri yapılamazken, eksi 4 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle oluşan kırağı, Dicle Vadisi´ni beyaza bürüdü.

Kentte dün akşamdan beri etkisini sürdüren sis yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken, uçak seferleri de yapılamadı. Sisin dağılmasının ardından seferlerin yeniden yapılacağı belirtildi.

Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesiyle birlikte oluşan kırağı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi´nde yer alan Hevsel Bahçeleri´nin de içinde bulunduğu Dicle Vadisi´ni beyaza bürüdü. Yaklaşık 200 türü içinde barındıran bahçelerdeki kuşların havalanışı güzel görüntüler oluşturdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-01-11 10:09:53



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