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Yürüme engelli çiçekçinin telefonunun çalınma anı kamerada

DHA

Yürüme engelli çiçekçinin telefonunun çalınma anı kamerada


Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da tekerlekli sandalyeyle çiçek satan yürüme engelli V.Y.'nin telefonu, elindeyken çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli M.Y., 20 farklı kameradan tespit edilip yarım saatte yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Yenişehir ilçesinde meydan geldi. Tekerlekli sandalyeyle çiçek satıp geçimini sağlayan yürüme engelli V.Y.'nin elindeki cep telefonu, yanından geçen kişi tarafından çalındı. Şüpheli, olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
KIYAFET DEĞİŞTİRİRKEN YAKALANDI
Çevrede inceleme yapan ekipler, iş yeri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) olmak üzere 20 farklı kamera belirledi. Yapılan çalışmada saptanan şüpheli M.Y.'nin (16) parkta olduğu belirlendi. Parkın giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, M.Y.'yi kıyafetini değiştirirken yakaladı. Gözaltına alınan M.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, bulunan telefon polis tarafından V.Y.'ye teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-01-11 13:22:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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