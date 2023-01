Telefonu çalınan yürüme engelli çiçekçi: Bizler zaten zor günler geçiriyoruz

Burak EMEKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da tekerlekli sandalyeyle çiçek satarken telefonu çalınan Veysi Yıldırım (33), "Hırsızlık kötü bir şey kimseye yapmayın, bizler zaten zor günler geçiriyoruz" dedi.

Olay, 10 Ocak günü akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydan geldi. Tekerlekli sandalyeyle çiçek satıp geçimini sağlayan yürüme engelli Veysi Yıldırım´ın elindeki cep telefonu, yanından geçen M.Y. tarafından çalındı. Şüpheli kaçarken ihbar üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevredeki iş yeri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından şüphelinin M.Y. olduğunu belirledi. M.Y. gittiği parkta kıyafetini değiştirirken yakalandı. Gözaltına alınan M.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Bulunan telefon polis tarafından Veysi Yıldırım´a teslim edildi.

Bedensel engelli olduğunu ve geçimimi gül satarak sağladığını belirten Veysi Yıldırım, "İlk başta müşteri zannettim, gelip telefonumu çaldı. Çok kısa sürede telefonumu buldular. Diyarbakır il Emniyet Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürüne çok teşekkür ediyorum. Hırsızlık kötü bir şeydir, kimseye yapmayın, bize de yapmayın, bizler zaten zor günler geçiriyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY

2023-01-12 14:21:57



