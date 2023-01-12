Diyarbakır'da silahlı kavga; 2 yaralı

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Serhat ÖZDEMİRSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Abidin Y. (55) ve Murat Y. (40) yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Yenişehir ilçesi Ali Emiri 7'nci Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Abidin Y. ve Murat Y., vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kavga, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Selim KAYA

2023-01-12 17:42:52



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