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3 milyon TL'lik dolandırıcılığa 'Turnusol' operasyonu: 12 gözaltı

DHA

3 milyon TL'lik dolandırıcılığa 'Turnusol' operasyonu: 12 gözaltı


Burak EMEKMesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR ve İstanbul'da polisin düzenlediği 'Turnusol' adlı operasyonda 3 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 12 şüpheli, gözaltına alındı.
Diyarbakır'da bazı kişiler, üretim ve tanıtım videosu çekerek güven sağlayan kağıt ve karton üretim firmasına ürün karşılığında para gönderdi. Parayı hesaba gönderdikten sonra bir daha geri dönüş alamayan alıcılar, durumu polise bildirdi. Harekete geçen polis, şüphelilerin 3 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiğini belirledi. 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin haksız kazançları başka hesaplara havale edip, ortadan kaybolduğu tespit edildi. Paraların çekildiği ATM'lerin güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Diyarbakır ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 12 şüpheli, gözaltına alındı. Polisin aramalarında cep telefonları, bilgisayar hard diskleri, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Mesut BUDRAÇ
2023-01-15 09:13:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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