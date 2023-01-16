8 yaşındaki Mesut, Türkiye Şampiyonası´na `Satranç Kahvesi´nde hazırlanıyor



Serhat ÖZDEMİR-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da babası ve Satranç Milli Takımı havuzunda yer alan 12 yaşındaki ağabeyinden, 1 yıl önce satranç öğrenen 8 yaşındaki Mesut Çınar Biçen, 7-8 Ocak tarihlerinde kentte düzenlenen yarışmada il birincisi oldu. 21-23 Ocak´ta Antalya´da düzenlenecek Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası´na katılacak olan Mesut Çınar, hazırlıklarını Bağlar ilçesinde bulunan ve 1992´den beri gelenlerin sadece satranç oynadığı `Satranç Kahvesi´nde yapıyor.

Diyarbakır´da avukat Devrim Biçen, çocuklarına küçük yaşlarda satranç oynamayı öğretti. 7´nci sınıf öğrencisi büyük oğlu 12 yaşındaki Ada, geçen yıl Türkiye Satranç Federasyonu´nun Antalya´da düzenlediği Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası´na katılarak Milli Takım havuzunda yer almaya hak kazandı. Ağabeyini izleyerek satranç öğrenen Mesut Çınar Biçen, Bağlar ilçesinde babasının gittiği ve gelenlerin sadece satranç oynadığı `Satranç Kahvesi´nde de kendisini geliştirdi. 3´üncü sınıf öğrencisi Mesut Çınar, 7-8 Ocak tarihlerinde kentte düzenlenen Türkiye Kupası Diyarbakır Satranç İl Birinciliği Turnuvası´nda 1´inci oldu. 21-23 Ocak´ta Antalya´da düzenlenecek olan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası´na katılacak Mesut Çınar, çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu kahveye gelenlerle pratik yaparak yarışmaya hazırlanıyor.

`SATRANÇ OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM´

Satranç Milli Takımı´na girmek istediğini söyleyen Mesut Çınar, "Satranç oynamayı babamdan öğrendim. Ağabeyimle oynamaya başladım. Bu kahveyi görüp burada güçlü ve yaşlı rakiplerle oynadım. Kahvede çok fazla beceri kazandım. Diyarbakır´da 1´inci oldum. Şimdi ise Türkiye şampiyonasına gidip orada ağabeyim gibi Milli Takım´a girmek istiyorum. Başarılı olmak için çalışmak gerekiyor. Herkesin satranç oynamasını tavsiye ediyorum. Satranç oynamaktan çok keyif alıyorum" diye konuştu.

Ağabeyi Ada Biçen de kardeşinin artık kendisini yenecek düzeye ulaştığını belirterek, "Onunla maç yapıyoruz ve beni yeniyor. Milli Takım havuzundayım. Aynı zamanda benim Türkiye şampiyonasında 4,5 saat süren maçım oldu. Satranç odaklanmayı geliştiriyor. Büyüklerimizin de bize çok faydaları var. Bizlere anlatıyorlar. Mesut Çınar onları yeniyor" ifadelerini kullandı.

`BOYNUZ KULAĞI GEÇMİŞ DURUMDA´

Lise dönemlerinde satranç oynadığını, daha sonra da çocuklarına öğrettiğini vurgulayan Devrim Biçen, şunları söyledi:

"Ben öğrettikten sonra çocuklarım kendi aralarında oynadılar. Sürekli bu kahveye geliriz. Çocuklar burada kendinden büyük güçlü sporcularla oynadılar ve kendilerini geliştirme fırsatı buldular. Boynuz kulağı geçmiş durumda. Satrancın derslerine büyük katkısı oluyor. Çocukların başarılı olmasında Satranç Kahvesi´nde olan büyüklerimizin payı çok fazladır. Küçük yaştaki sporcu kendilerini yenince biraz sinirlenebiliyorlar ama maç sonunda herkes birbirini tebrik eder."

`ÖĞRETMENLER, MÜHENDİSLER, DOKTORLAR, PROFESÖRLER BURAYA GELİYOR´

`Satranç Kahvesi´nin sahibi Yunus Baytok da 1992´de beri kıraathaneyi çalıştırdıklarını belirterek, "Kıraathanede her yaş grubundan insan satranç oynuyor. Ben arada oynuyordum. Gençler ve yaşlılar hepsi bir arada oynuyorlar. Kendilerini burada geliştirip turnuvaya katılanlar oluyor. Öğretmen, mühendis, doktor, profesör yani hemen hemen her daldan insanlar buraya geliyorlar.15 yaşındaki biriyle 70 yaşındaki birinin birlikte oynaması çok güzel. Yerimiz çok küçük, yetiştiremiyoruz. Büyük bir yer olsaydı daha güzel bir şeyler yapabilirdik. Burada turnuva düzenlemeyi çok isterim fakat yerim küçük olduğundan düzenleyemiyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Selim KAYA

2023-01-16 12:02:49



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