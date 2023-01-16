'Turnusol' operasyonuyla 3 milyon TL'lik dolandırıcılığa 8 tutuklama

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA), DİYARBAKIR ve İstanbul'da polisin düzenlediği 'Turnusol' adlı operasyonda 3 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri belirlenerek gözaltına alınan 12 şüpheliden 8´i tutuklandı, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul´da üretim ve tanıtım videosu çekerek güven sağlayan, kağıt ve karton üretim firmasına ürün karşılığında, Diyarbakır´da bazı kişilerden para alan 12 şüphelinin adreslerine 'Turnusol' operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda, 3 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)FOTOĞRAFL DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-01-16 19:56:33



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