Tinerin parlamasıyla el ve ayakları yanan Ramazan, doku nakliyle sağlığına kavuştu



Selim KAYAGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)BATMAN´da babasının demir atölyesinde, ısınmak için yakılan ateşin üzerine döktüğü tinerin parlamasıyla el ve ayaklarında 3´üncü derece yanıklar oluşan Ramazan Furkan Tüzer´in (13) bacağından alınan sağlam doku, yanık dokusunun üzerine nakledildi. Yarası açılan ve dokunun tuttuğu görülen Tüzer, 2 aylık tedavinin ardından taburcu edildi.

Ramazan Furkan Tüzer, yaklaşık 2 ay önce babası Mehmet Faruk Tüzer´e ait, sanayi sitesindeki demir doğrama atölyesinde, ısınmak için yakılan tahtaların üzerine ateşin harlanacağını düşünerek tiner döktü. Tiner parlayınca Ramazan´ın el ve ayaklarında 3´üncü derece yanık oluştu. İlk tedavisi Batman´da yapılan Ramazan, daha sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi´ne sevk edildi. Ramazan´a burada gerçekleştirilen 3 ameliyatta, bacağından alınan sağlam doku, yanık dokusunun üzerine nakledildi. Yapılan incelemede dokusunun tuttuğu görülen Ramazan, 2 aylık tedavisinin ardından taburcu edildi.

`HİÇBİR SIKINTISI KALMADI´

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İlhan Taş, Ramazan Furkan Tüzer´in yaralarının çok ciddi olduğunu ve bacaklarının farklı yerlerinden aldıkları dokuları yanan bölgelere uygulayarak, yanık yerleri iyileştirdiklerini söyledi. Yapılan nakil sonrası Ramazan´ın sağlığına kavuştuğunu ifade eden Dr. Taş, "Hastamızı takip ederek, 3 defa ameliyata aldık ve 2 kere de temizlik ile pansumanlarını yaptık. İstediğimiz düzeyde iyileşme olduktan sonra, en son yaptığımız ameliyatta, bacağın farklı yerlerinden aldığımız deri greftlerini, iyileşmemiş olan yaranın üzerine naklettik. 5 gün sonra kontrol ettiğimizde derinin gayet iyi tuttuğunu, greftlerin başarılı bir şekilde yapıştığını gördük. Çocuğumuzun hiçbir sıkıntısı kalmadı. Yarın inşallah taburcu etmeyi düşünüyoruz. Şimdi yapması gereken, ateş yakma gibi şeylerden uzak durmak ve hareketlerine dikkat etmek. Çünkü yanık sonrası kontraktür dediğimiz olaylar olabiliyor. Bu da el ve ayak eklemlerini oynatamaması demektir. Onları fizyoterapist arkadaşlarımızın önerdiği şekilde egzersiz yapmalarını öneriyoruz. Ondan sonra bazı kremler öneriyoruz ve bunları 6 aya kadar kullanmalarını öneriyoruz" dedi.

`YÜZDE 90 İYİLEŞTİRME ORANIMIZ VAR´

Yanık merkezinde yapılan tedavilerle, başvuran hastalarda yüzde 90 oranında iyileşme sağlandığını belirten Dr. Taş, şöyle konuştu:

"Hastanemiz bölgeye hitap eden bir hastanedir, bir yanık merkezidir. Şu anda hasta yükümüz bayağı artmıştır. Hastalarımızın çoğu il dışından gelen hastalardır. O yüzden hastalarımız uzun süre burada kalmaktadır. Bunun nedeni de biz hastaları 2 günde bir pansumana çağırıyoruz. Bu hastalar il dışına çıkarlarsa, iki günde bir gidip gelmeleri mümkün olmayacağı için, mecburen uzun süre yatırmak durumunda kalıyoruz. Tecrübemizi, dünya ile karşılaştırmak açısından yayınlar da yapıyoruz. Bizim 2 yıllık, 2020 ve 2021 yılları arasında toplam yatarak takip ettiğimiz hasta sayısı 645. Yani bu da yaklaşık yılda 325 gibi bir orana denk geliyor. Yüzde 90 oranında iyileşme oranımız var. Yüzde 1,04 ölüm oranımız var. Maalesef olabiliyor bu tür şeyler. Ev ortamında yanık oluştuğu zaman, eğer çok derin bir yanık değilse ve birinci veya ikinci derecede yüzeysel yanıklarsa, öncelikle hastanın yaklaşık 1520 dakika çeşme suyunun altına yanan yeri tutmasını öneriyoruz. Daha sonra evde varsa bir antibiyotik merhem sürerek yarayı kapatıp hekime başvurmalarını istiyoruz. Yatış gereken hasta olursa yatırırız, ayakta takip edilecek hastaysa o şekilde takip ederiz. Kırsal alanda duyduğumuz kadarıyla diş macunu, buz gibi şeyleri kullanmayı biz kesinlikle önermiyoruz. Antibiyotik kremler gibi, nemlendirecek temiz bir krem sürülmesini öneriyoruz."

Ramazan Furkan Tüzer ise bir daha ateşle oynamayacağını belirterek, "Ben şimdi çok iyiyim. Daha iyi olacağım inşallah. Doktorlarıma teşekkür ediyorum. Yarın eve gidiyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.

Babası Mehmet Faruk Tüzer de tedavi sürecinde Ramazan´la ilgilenen doktorlara ve bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-01-17 10:28:25



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