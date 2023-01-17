Diyarbakır'da kavga ettiği kız kardeşini makasla yaraladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Gıyasettin TETİKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Yenişehir ilçesinde, S.C., kavga ettiği kız kardeşi D.C.´yi yüzünden makasla yaraladı. Yaralanan D.C., hastanede kaldırılırken, D.C. ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Yaradanakul Caddesinde bulunan Murat apartmanındaki bir dairede meydana geldi. S.C. ile kız kardeşi D.C. arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. S.C., odada bulunan makasla kardeşi D.C.´yi bacak ve yüzünden yaraladı. Gürültü seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı halde buldukları D.C. için sağlık ekiplerinden destek istedi. D.C. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.C. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Yakup ALTAY

2023-01-17 21:53:15



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