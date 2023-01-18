Ambulans helikopter, beyin kanaması geçiren çocuk için havalandı

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Gıyasettin TETİKSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, motosikletle geçirdiği trafik kazası sonrası, hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen E.A. (13), ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştırılıp, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Hani ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen E.A.'nın Diyarbakır'a sevki için İl Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans helikopter istendi. Hazırlıkların ardından ilçeye yönlendirilen ambulans helikopter, E.A.'yı alıp, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin pistine indi. Burada bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansa konulan E.A., Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan E.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-01-18 10:32:35



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