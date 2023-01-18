Diyarbakır'da husumetli 5 aile barıştırıldı



Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, 2 yıl önce 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı silahlı kavga sonrası 5 aile arasında başlayan husumet, barış programıyla sona erdirildi.

Kayabaşı ve Korukçu köylerinde yaşayan Türk, Orak, Gök aileleri ile Erkek ve Yanık aileleri arasında 9 Aralık 2021'de çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümü ve 11 kişinin yaralanması sonrası husumet başladı. 5 aile arasındaki husumetin son bulması için kent protokolü ile kanaat önderleri devreye girdi. Ailelerin olumlu yaklaşmasıyla düğün salonunda barış programı yapıldı. Programa Vali Ali İhsan Sur, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, kanaat önderleri ve aileler katıldı. Program, Kur´an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Duaların ardından aileler, Kur´an altından geçip, barış yemini ederek husumeti sonlandırdı.

Programda konuşan Vali Ali İhsan Su, "Bizler, insan olarak hatalar yapabiliriz. Önemli olan, hatalarımızdan ve yanlışlarımızdan dönebilmektir. Affedici olmalıyız, kardeş olmalıyız. Rabb'imiz bize takvada ve iyilikte yarışmayı emrediyor. Kötülükte yardımlaşmayı yasaklamıştır. Bundan dolayı bizler iyilik ve takva için bir araya geldik. Kan davalı aileler barıştıkları için bu güzel günde bir araya gelerek bu hayra ortak olduk" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-01-18 11:51:38



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