Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 353 oldu



Gıyasettin TETİKYakup ALTAY/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 2 ailenin daha katılımıyla 353´e çıktı.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1235 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 1993´te 15 yaşındayken Mardin´de kaçırılan Ali için Bismil ilçesinden gelen ağabeyi Mehmet Tulğay ve Şırnak´ta 2015´te 15 yaşındayken kaçırılan Mihriman için gelen annesi Şemsihan Doğru ile 353´e çıktı.

Mehmet Tulğay, kardeşine seslenerek, "Kardeşim, neredeysen en yakın güvenlik güçlerimize teslim ol. Sana hiçbir ceza verilmeyecek. Geldiğin gibi annenin yanına gideceksin. Eğer bugüne kadar hep birlikte mücadele etmiş olsaydık bugün HDP binası, burada kurulmuş olmayacaktı. Buradan çocukları dağda olan bütün ailelere sesleniyorum. Hiç kimse bizi yıldıramaz ve korkutamaz. Bugün çocuklarımızın şehir içinde HDP tarafından nasıl yönlendirildiğini biliyoruz. HDP´nin mahalle komisyonunun üzerinde durulmasını istiyorum. Yeter artık. Burası bir parti binası değil. Burası terörün imalathanesidir. Çocuklarımızın beyninin yıkatıldığı yerdir. Sizden korkumuz olmadı, olmayacak, olmaz da. Yeter artık, çocuklarımızın kanından menfaat temin eden insanlarısınız. Kardeşim, devletimizin askerine sıktığın her bir kurşun, benim yüreğime değiyor. Gel, teslim ol. Bir an önce dön artık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Yakup ALTAY

2023-01-19 16:25:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.