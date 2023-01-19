Diyarbakır´da tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavga: 2 yaralı

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Gıyasettin TETİKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavgada M.T. (17) kulağından bıçaklandı, M.F.K. de (17) aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park´ta meydana geldi. İki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.T. kulağından bıçaklanırken, M.F.K. de yüzüne aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Yapılan tedavilerinin ardından M.T. ve M.F.K., ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

2023-01-19 18:55:52



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