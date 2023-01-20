Elif'in roketli saldırıda ölümü ve uzman çavuşun şehit edilmesine 12 gözaltı 

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, 2016'da Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Said Çelik'in şehit edildiği ve 2015'te Elif Şimşek'in (8) oturduğu eve atılan roketle yaşamını yitirdiği olaylara karıştığı belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 6 Nisan 2016'da, ilçede görev yapan ve izinli olduğu gün ekmek almaya gittiğinde açılan ateşle Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Said Çelik'in şehit edildiği ve 27 Eylül 2015'te Dumlupınar Mahallesi'nde evinde ailesiyle olan Elif Şimşek'in terör örgütü mensuplarınca atılan roket sonucu ölmesine ilişkin 12 şüpheli yakalandı. 2014 ile 2017 yıllarında ilçede terör örgütü PKK'ya yardım eden, örgüt adına zorla para toplayan ve vatandaşları kaçırdığı belirlenen 12 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 1 tabanca, 14 fişek, çok sayıda toplatma kararı bulunan örgütsel kitap ve dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-01-20 17:37:56



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