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DİYARBAKIR'da, aşılışa özel indirim yapan bir çeyiz mağazasının önünde toplananlar, ucuz ürün alabilmek için izdiham oluşturdu. Polis, kalabalığı elektriği kestirerek dağıttı. Olay, gece yarısı Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 784´üncü sokakta meydana geldi. Bir çeyiz mağazası, ürünlerinde açılışa özel olarak indirim yaptı. İndirimi duyarak mağaza önüne gelenler, içeriye girebilmek için izdiham oluşturdu. Bölgeye tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kalabalığın giderek artması üzerine polis, dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Çoğu kadınlardan oluşan kalabalığın dağılmaması üzerine güvenlik güçleri, enerji şirketini arayarak, bölgedeki elektriğin bir süre kesilmesini istedi. Elektriklerin kesilmesinin ardından kalabalık dağıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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Vatandaşların mağaza önünde beklemesi

Mağaza önünde bekleyen adamın eşya verip para alması

Bazı vatandaşların zorlan içeri girmesi

Mağazadan bir kişinin çıkıp milleti dağıtmaya çalışması

Polislerin dağılmaları için çağrı yapması

Ambulansın beklemesi

elektriğin kesilmesi

Genel ve DetayHaberKamera: Selim KAYA, Gıyasettin TETİK/(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-01-21 01:58:38



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