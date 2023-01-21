Diyarbakır'da, seyir halindeki kamyonetin alev alev yanması kamerada

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da seyir halindeyken alev alan kamyonet, yanarak kullanılamaz hale geldi. Kamyonetin yandığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, 18.00 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Tepeşehir kavşağından 500 evler istikametine doğru seyir halinde olan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 AON 441 plakalı kamyonetin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsünün yolun kenarına çekerek durdurduğu kamyonet, alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Kamyonetin yandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-01-21 21:03:11



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