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İsveç´te Kur´an-ı Kerim yakılmasına Diyarbakır´dan tepki

DHA

İsveç´te Kur´an-ı Kerim yakılmasına Diyarbakır´dan tepki


Serhat ÖZDEMİRYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)İSVEÇ'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Diyarbakır´da sabah namazı sonrası protesto edildi.
İsveç´te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim´in yakılması, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş´ın sosyal medyadan çağrısının ardından Diyarbakır´da sabah namazı sonrası protesto edildi. Sur ilçesindeki tarihi Ulucami´ye gelenler sabah namazı sonrası toplanarak duruma tepki gösterdi. Grup adına Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Koşal, yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Büyükelçilik önünde Kur´an-ı Kerim yakılması asla kabul edilemez. Hiç usanmadan ve utanmadan, mütemadiyen, İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki, Türkiye´de size asla geçit vermeyecek, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var. İslam barış ve kardeşlik dinidir. İslam hoşgörü ve merhamet dinidir. Kur'an, alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık, şimdi de savaşıyoruz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüce Allah bizimledir. Yüce kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız."
Açıklamanın ardından grup, İsveç aleyhine slogan attıktan sonra dağıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY
2023-01-22 10:12:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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