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'Karabasan, uykuda solunum yetmezliğinden olabilir'

DHA

'Karabasan, uykuda solunum yetmezliğinden olabilir'


Gıyasettin TETİKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Sinan Bodur, "'Uykuda apne' dediğimiz solunum durmasına bağlı oksijen düşüklüğü ile metabolizma bozukluğu ve hipertansiyon olumsuz etkilenmektedir. Uyku apnesi sendromu aslında uykuda solunum yetmezliği gelişmesidir. Halk arasında 'karabasan görme', 'karabasan çökmesi' gibi nitelendirilen durumlar uykuda solunum yetmezliğine bağlı da olabilir" dedi.
Diyarbakır´da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Uyku Bozuklukları Merkezi´nde çeşitli nedenlerden dolayı uyku bozuklukları olan hastalar tedavi ediliyor. Teşhis konulması için hastalar bir dizi testten geçiriliyor. Teşhisin ardından hastaların baş, boyun ve göğüs, bölgelerin çeşitli sensörler içeren kablolar takılıyor. Geceyi merkezin odasında geçiren hastaların uyku sırasında vücut değerleri de teknisyen tarafından izlenerek, raporlanıyor.
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Sinan Bodur, uykuda solunum bozukluğu yaşayanların, özellikle obez olguların tedavi olmamaları durumunda gündüz saatlerinde de solunum yetmezliği gelişebileceğini söyledi. Bodur, yaş ilerledikçe veya obezite nedeniyle boyun bölgesinde uyku sırasında solunum yolunda hacim azalması meydana geldiğini ifade ederek, "Sonuç olarak solunum yavaşlaması ya da apne dediğimiz solunum durması meydana gelebilmektedir. Bu durumdaki hastalarda gece boyunca uyku yetmezliğine bağlı olarak kandaki oksijen seviyesinin azalması, buna bağlı olarak bir takım metabolik ve dolaşım ile ilgili hastalıklar ortaya çıkmaktadır" diye konuştu. 
`UYUMA POZİSYONU ÇOK ÖNEMLİ´
Uykuda solunum bozuklukları sıkıntısının en sık sırt üstü pozisyonlarda meydana geldiğine işaret eden Bodur, "Dilin pozisyonu uykuda geriye doğru yer değiştirince solunum yolunda daralma veya tıkanma meydana gelebilmektedir. Hastalarımıza önlem amaçlı pozisyon eğitimleri vermekteyiz. Obez olan vatandaşlarımız tedavi edilmezse solunum sıkıntısı zamanla gündüz de olur. Gündüz de bu hasta uyuklamakta ve morbid obezite meydana gelebilmekte, şeker hastalığı ve dolaşım bozuklukları da giderek şiddetlenmektedir. Biz uyku apnesi olan hastalarımıza tanı sonrası endikasyon halinde uygun bir solunum destek cihazını veriyoruz. 2022 Ekim ayından beri hasta almaya başladık. Diğer bölgelerden de uyku merkezi talebi nedeniyle hastalar da geliyor. Buraya Ege Bölgesi´nden de gelen hastalarımız oldu" ifadelerini kullandı.
`KARABASAN ÇÖKMESİ UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUĞUNUN BELİRTİSİ OLABİLİR´
Uykuda solunum sorununun tedavisinin mümkün olduğunu ifade eden Bodur, halk arasında `Karabasan çökmesi´ olarak bilinen durumun da uykuda solunum yetmezliğine bağlı olabileceğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Uykuda solunum bozukluklarının pek çok alt nedenleri var; Uyku terörü ve uyurgezerlik gibi. Fakat bizim üzerinde durduğumuz konu uykuda solunum yetmezliğidir. Yani uykuda hava yolu pasajındaki darlığa bağlı oksijen düşüklüğüdür. Halk arasında uykuda karabasan görme, karabasan çökmesi gibi durumlar uykuda solunum yetmezliğine bağlı da olabilir. Bu esasında uykuda apne dediğimiz solunum durmasına bağlı oksijen düşüklüğü ile kişide karabasan çökmesi durumu ortaya çıkabilir. Bu durumu da uykuda solunum yetmezliğinin bir bulgusu olarak görebilmekteyiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK
2023-01-22 10:53:40

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