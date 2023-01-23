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Serhat ÖZDEMİR-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da yük treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide giren otomobile çarptı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yenişehir ilçesi, Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya istikametinden Mardin istikametine giden yük treni, Mezopotamya Bulvarı'nda, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide girdiği iddia edilen ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CIV 261 plakalı otomobile çarptı. Kazada, yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

-Yük treni

-Trenin çarptığı otomobil

-Otomobilin kaldırılması

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Genel ve detay görüntülerDHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY

2023-01-23 03:04:23



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