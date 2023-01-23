Geri dönüşüm tesisinin deposunda çıkan yangın 7 saatte kontrol altına alındı

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Serhat ÖZDEMİRYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da lastik geri dönüşüm tesisine ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) 7 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

DiyarbakırErgani kara yolu üzerindeki bir lastik geri dönüşüm tesisine ait depoda bugün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleriyle 10 TOMA sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA'ların müdahalesiyle 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY

2023-01-23 12:11:26



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