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Kumar borcu yüzünden tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı

DHA

Kumar borcu yüzünden tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı


Gıyasettin TETİKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bağlar ilçesinde Ş.I. (29), kumar borcu yüzünden tartıştığı kocası R.I. tarafından 2 çocuğunun gözü önünde boğazından, yüzünden ve elinden bıçakla yaralandı. 7´nci katındaki evlerinin penceresine çıkıp "Eşimin boğazını kestim. Sadece ambulans gelsin" diye bağıran R.I. gözaltına alındı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi´nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın 7´nci katındaki dairede oturan Ş.I., kumar borcu yüzünden eşi R.I.´ye tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.I., elindeki bıçakla 2 çocuğunun gözü önünde Ş.I.´yı boğazından, yüzünden ve elinden yaraladı. R.I., ardından evinin penceresine çıkarak "Eşimin boğazını kestim, sadece ambulans gelsin" diye bağırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ş.I., aşağıya indirildi. Bu sırada apartmanın önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Ş.I, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polise teslim olan R.I. ise gözaltına alınıp, sorgusu için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA
2023-01-23 17:51:08

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