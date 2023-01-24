Diyarbakır´da, kazada hayatını kaybeden polis memuru törenle memleketine uğurlandı

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son



Gıyasettin TETİKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kemal Güleç´in (32), cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya´ya gönderildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa kara yolu Polis Lojmanları karşısında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen, 34 FPH 196 plakalı otomobil, yan yoldan hızla ana yola çıkınca kontrolden çıktı. Aşırı hızlı giden otomobil, bariyerleri aşarak, polis memuru Ö.D. yönetimindeki 46 AFF 530 plakalı otomobile, ardından sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AHF 226 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 46 AFF 530 plakalı araçtaki polis memuru Kemal Güleç´in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis memuru Ö.D.´nin de olduğu 2´si ağır, 5 yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaşamını yitiren polis memuru Kemal Güleç için Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ve Güleç´in eşi Hilal ve 3 yaşındaki oğlu Bedirhan Güleç ile yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Kemal Güleç´in özgeçmişinin okunmasının ardından, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yaptığı konuşmada, "Genç bir meslektaşımız elim bir trafik kazası sonucu erken yaşta aramızdan ayrılmıştır. Onu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sözün bittiği yerdeyiz. 6 yıldır teşkilatımızda çeşitli birimlerde çalışarak hizmet etmiş Kemal Güleç kardeşimize son görevimizi yapmak için toplanmış bulunmaktayız. İki yıldır Diyarbakır kadromuzda başarı ile hizmet veren kardeşimizin geride bıraktığı evladı ve kıymetli eşi onun bize emanetleridir. Bundan sonraki süreçte de her daim ailesinin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından Kemal Güleç´in cenazesi, cenaze aracına konularak memleketi Malatya´ya gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Yakup ALTAY

2023-01-24 14:33:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.