Diyarbakır´da, kazada hayatını kaybeden polis memuru törenle memleketine uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır´da, kazada hayatını kaybeden polis memuru törenle memleketine uğurlandı

DHA

Diyarbakır´da, kazada hayatını kaybeden polis memuru törenle memleketine uğurlandı


Gıyasettin TETİKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kemal Güleç´in (32), cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya´ya gönderildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa kara yolu Polis Lojmanları karşısında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen, 34 FPH 196 plakalı otomobil, yan yoldan hızla ana yola çıkınca kontrolden çıktı. Aşırı hızlı giden otomobil, bariyerleri aşarak, polis memuru Ö.D. yönetimindeki 46 AFF 530 plakalı otomobile, ardından sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AHF 226 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 46 AFF 530 plakalı araçtaki polis memuru Kemal Güleç´in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis memuru Ö.D.´nin de olduğu 2´si ağır, 5 yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaşamını yitiren polis memuru Kemal Güleç için Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ve Güleç´in eşi Hilal ve 3 yaşındaki oğlu Bedirhan Güleç ile yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
Kemal Güleç´in özgeçmişinin okunmasının ardından, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yaptığı konuşmada, "Genç bir meslektaşımız elim bir trafik kazası sonucu erken yaşta aramızdan ayrılmıştır. Onu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sözün bittiği yerdeyiz. 6 yıldır teşkilatımızda çeşitli birimlerde çalışarak hizmet etmiş Kemal Güleç kardeşimize son görevimizi yapmak için toplanmış bulunmaktayız. İki yıldır Diyarbakır kadromuzda başarı ile hizmet veren kardeşimizin geride bıraktığı evladı ve kıymetli eşi onun bize emanetleridir. Bundan sonraki süreçte de her daim ailesinin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.
Konuşmanın ardından Kemal Güleç´in cenazesi, cenaze aracına konularak memleketi Malatya´ya gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Yakup ALTAY
2023-01-24 14:33:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ GAFFAR OKKAN, DİYARBAKIR&#039;DA ANILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ GAFFAR OKKAN, ...
Diyarbakır'da bir askeri şehit eden, bir çocuğu da öldüren teröristler tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir askeri şehit eden, bir çocuğu da ...
Diyarbakır'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da trafik kazasında hayatını kaybeden ...
(Görüntülü)KAZA&#039;DA ŞEHİT OLAN ,POLİS MEMURU KEMAL GÜLEÇ TÖRENLE UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAZA'DA ŞEHİT OLAN ,POLİS MEMURU ...
Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve 5 polis memuru törenle anıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve 5 polis ...
(Görüntülü) VALİ SU: YÜRÜYÜŞ YAPARAK 5 BİN 800 METRELİK SURLARIN TAMAMI GEZİLEBİLECEK
YEREL HABERLER (Görüntülü) VALİ SU: YÜRÜYÜŞ YAPARAK 5 BİN 800 ...
Vali Su: Yürüyüş yaparak 5 bin 800 metrelik surların tamamı gezilebilecek
YEREL HABERLER Vali Su: Yürüyüş yaparak 5 bin 800 metrelik surların ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR - YAN YOLDAN HIZLA GELEN OTOMOBİL BARİYERLERİ AŞIP İKİ ARACA ÇARPTI 1 POLİS ŞEHİT, 5 YARALI - (AKTÜEL)
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR - YAN YOLDAN HIZLA GELEN ...
Yan yoldan hızla gelen otomobil bariyerleri aşıp iki araca çarptı: 1 polis şehit, 5 yaralı/Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Yan yoldan hızla gelen otomobil bariyerleri aşıp iki ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR - OTOMOBİLİN BARİYERLERİ AŞARAK İKİ ARACA ÇARPTIĞI KAZADA 1 POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ, 2?Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI (EK)
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR - OTOMOBİLİN BARİYERLERİ ...
GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 1 polis memuru öldü, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada ...
Yan yoldan hızla gelen otomobil bariyerleri aşıp iki araca çarptı: 1 polis şehit, 5 yaralı
YEREL HABERLER Yan yoldan hızla gelen otomobil bariyerleri aşıp iki ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR - OTOMOBİLİN BARİYERLERİ AŞARAK İKİ ARACA ÇARPTIĞI KAZADA 1 POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ, 2?Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR - OTOMOBİLİN BARİYERLERİ ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR - KUMAR BORCU YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR - KUMAR BORCU YÜZÜNDEN ...
Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 1 polis memuru öldü, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 1 polis ...
Kumar borcu yüzünden tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı
YEREL HABERLER Kumar borcu yüzünden tartıştığı eşini çocuklarının ...
(Görüntülü)ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KARISINI, BOĞAZINDAN, YÜZÜNDEN VE ELİNDEN BIÇAKLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KARISINI, ...
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Diyarbakır'da protesto edildi
YEREL HABERLER İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Diyarbakır'da ...
(Görüntülü) GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNİN DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN 7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNİN DEPOSUNDA ÇIKAN ...
Diyarbakır'ın "Gaffar Baba"sı Ali Gaffar Okkan
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın "Gaffar Baba"sı Ali Gaffar Okkan
Geri dönüşüm tesisinin deposunda çıkan yangın 7 saatte kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Geri dönüşüm tesisinin deposunda çıkan yangın 7 ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR ERGANİ&#039;DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNİN DEPOSUNDA YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR ERGANİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM ...
Diyarbakır'da hemzemin geçitteki kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da hemzemin geçitteki kazada 4 kişi ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE OTOMOBİLE ÇARPTI: 4 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA YÜK TRENİ HEMZEMİN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.