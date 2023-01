Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile 5 mesai arkadaşı anıldı

Selim KAYASerhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve mesai arkadaşı 5 polis memuru, şehit edilmelerinin 22'nci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Diyarbakır´ımızın huzur ve güvenliği için Diyarbakır halkıyla el ele, gönül gönüle eşsiz çalışmalarda bulunmuştur. Bu gayretleri neticesindedir ki vatandaşdevlet dayanışmasının en güzide örneği Diyarbakır´ımızda sergilenmiştir" dedi.

Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy şehit oldu. Ali Gaffar Okkan ve arkadaşları, 22'nci yıl dönümünde şehit edildikleri yerde düzenlenen törenle anıldı. Törene İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, şube müdürleri ve Diyarbakır ile Sakarya´daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Programda dualar okunurken, vuruldukları yerde yapılan anıta karanfiller bırakıldı. Töreni, bazı kişiler ise evlerinin penceresinden takip ederek dua etti. Pencere ve balkonlara şehit Gaffar Okkan´ın fotoğraflarının asıldığı görüldü.

`DİYARBAKIR İLE SAKARYA ARASINDA SEVGİ BAĞI OLUŞTURDU´

İl Emniyet Müdürü Kaya, şehit Emniyet Müdürü Okkan´ın Diyarbakır ile Sakarya arasında sevgi bağı oluşturduğunu belirterek, "Sakarya´nın has evladı, Diyarbakır´ın Gaffar babası şehit emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okkan 24 Ocak 2001 tarihine kadar vatan ve millet aşkıyla yürüttüğü mesleğinde birçok başarıya imza atmıştır. Diyarbakır´ımızın huzur ve güvenliği için Diyarbakır halkıyla el ele, gönül gönüle eşsiz çalışmalarda bulunmuştur. Bu gayretleri neticesindedir ki vatandaş-devlet dayanışmasının en güzide örneği Diyarbakır´ımızda sergilenmiştir Burada görev yaptığım süre içerisinde halkımızın şehit emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okkan´ın ve şehit meslektaşlarımızın hatırasına sergilemiş oldukları vefayı her fırsatta müşahede etmekteyim. Emniyet müdürümüzü ve meslektaşlarını şehit edenler bu kadim topraklar üzerine kin ve nefret tohumlarını serpmek istemişlerdir. Ancak bu emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Şahadetinden sonra doğan yüzlerce çocuğa Ali Gaffar isimlerinin verilmesi, bu gönül bağlılığının bir göstergesidir. Bizler de şehitlerimizin kurduğu kardeşlik köprüsünü takip ederek halkımızın sevgi ve desteğiyle görevimizi ifa etme bilincinde ve kararlılığındayız. Merhum emniyet müdürümüzün doğduğu ve şehit olduğu kentlerde görev yapmak benim için ayrı bir onur vesilesidir" diye konuştu.

`DİYARBAKIR HALKIYLA BÜTÜNLEŞTİ´

Törene katılan Sakarya Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Erdal Erdem ise "Burada gördüğümüz tablo Gaffar Okkan´ın burada bir emniyet müdürü olarak değil de Diyarbakır halkının bir kardeşi, bir evladı, bir babası olarak benimsenmesi, bizleri ziyadesiyle memnun etti. Her yıl zaten Diyarbakır halkı Sakarya´mızın Hendek ilçesine kabrinin başına ziyarete gelerek bunu en iyi şekilde gösterdi. Gaffar Okkan´ımızın şehit olmasıyla Diyarbakır halkı bir bütünlük kazandı ve bütünleşti. Bu sevgiye layık olmak ne mutlu" dedi.

Ailesinin şehit emniyet müdürünün adını verdiği Diyarbakırlı Ali Gaffar Yüksel (21) ise "Ailem Ali Gaffar Okkan´dan dolayı benim ismimi Ali Gaffar koymuş. Biz de ona layık olmaya çalışıyoruz. Neler anlatmadılar ki Diyarbakır´ın babasıymış, memlekette bir o varmış. Anlatılmaz, sadece öyle dinlenilir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Serhat ÖZDEMİR

2023-01-24 14:56:53



