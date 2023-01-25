Polis memurunun hayatını kaybettiği kazaya yol açan sürücü tutuklandı

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da 2 gün önce polis memuru Kemal Güleç´in (32) hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Hasan Aydın tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaza, 23 Ocak günü akşam saatlerinde Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu Polis Lojmanları karşısında meydana geldi. Hasan Aydın yönetimindeki 34 FPH 196 plakalı kiralık otomobil, yan yoldan bariyerleri aşarak hızla ana yola çıktı. Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, polis memuru Ö.D. yönetimindeki 46 AFF 530 plakalı otomobile, ardından V.K. yönetimindeki 27 AHF 226 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 46 AFF 530 plakalı araçtaki polis memuru Kemal Güleç´in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan, aralarında polis memuru Ö.D.´nin de olduğu 2´si ağır, 5 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından sürücü Hasan Aydın ile otomobili kiralayan A.A. ve ismi açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan kontrolde sürücü Hasan Aydın´ın 0.63 promil alkollü olduğu ve kanında uyuşturucu madde izine rastlandığı belirlendi. Aydın´ın `kasten yaralama', `hırsızlık´ ve `uyuşturucu madde kullanma´ suçlarından kaydı bulunduğu, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine de daha önce el konulduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden sürücü Hasan Aydın tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-01-25 09:58:53



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