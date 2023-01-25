Camı açık unutulan hafif ticari araçtan hırsızlık kamerada

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da cerrahi maske takan 2 şüphelinin, camı açık unutulan hafif ticari araçtaki, yaklaşık 30 bin TL´lik klima ve kombi temizliğinde kullanılan malzemeleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Peyas Mahallesi 235´inci Sokak´ta meydana geldi. Yüzlerini cerrahi maske ile gizleyen 2 şüpheli, park halindeki camı açık hafif ticari aracın çevresinde bir süre gezindi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerden biri gözcülük yaparken, diğeri aracın sürücü tarafındaki açık camdan içeri girdi. Daha sonra ön taraftaki yolcu kapısını açan şüpheliler, araçtaki yaklaşık 30 bin TL değerindeki klima ve kombi temizliğinde kullanılan malzemeleri alarak uzaklaştı. Sabah, hırsızlığı fark eden araç sahibi, polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerasını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-01-25 14:28:11



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