Şırnaklı şehit anneleri, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti



Serhat ÖZDEMİRYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)TÜRKİYE Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Cizre temsilciliği ile Şırnak'ta yaşayan şehit anne ve babaları Diyarbakır'da HDP il binası önünde 1242 gündür evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 353 ailenin 1242 gündür sürdürdüğü nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Şırnak'ın Cizre ilçesinden gelen Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri ile Şırnak'ta yaşayan şehit anne ve babaları, evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

'SİVİL BİR DİRENİŞ OLUŞMUŞTUR'

Şırnak'ta 10 Ocak 2014'te şehit edilen güvenlik korucusu Hasan Caner'in eşi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Cizre temsilcisi Zeynep Caner, evlat nöbetindeki annelere ve ailelere destek olmak istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben Kürt kökenli Zeynep Caner. Eşini bu vatan için, bu topraklar için şehit vermiş, şehit eşiyim. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak buradaki dik duruşunuza, haykırışınıza destek olmak için, bugün burada bulunuyoruz. Siz yürekli ailelerimiz sayesinde sivil bir direniş oluşmuştur. PKK terör örgütünü biz, yani anneler bitirecek. HDP'yi biz bitireceğiz. Bu coğrafyanın insanı olarak yıllardır terör belasından hem biz, hem çocuklarımız, hem geçmişimiz çekti. Bundan sonra bu coğrafyanın terörle anılmasını istemiyoruz. Buradan HDP'li vekillere sesleniyoruz. Kendi çocuklarınız özel okullarda, yurt dışında okurken, plajlarda rahat rahat gezerken burada Kürt çocuklarını kandırıyor, dağa çıkarıyor, mağaralara mahkum ediyorsunuz. Gençliklerini heba ediyor ve ihanet etmelerini sağlıyorsunuz. Siz alçaksınız, siz Kürt vatandaşına temsilci değilsiniz. Olmadınız, olamazsınız. HDP, PKK'ya eleman devşiren hain partidir. Tüm halkımıza sesleniyoruz, Güneydoğu'da huzur ve barış istiyorsak PKK'ya, HDP'ye geçit vermeyeceğiz. Kürt halkının üzerinden oynanan oyunları biz bozacağız, yani kadınlar olarak biz bozacağız. Biz burada HDP'nin kapısının önünde evlatlarını bekleyen anneler, şehit anneleri, şehit eşleri ile diyoruz ki; hepimiz kardeşiz ve bu toprakları böldürmeyeceğiz, PKK terör örgütünü bitireceğiz. Biz HDP'yi istemiyoruz. Devletimiz bunları Meclis'ten çıkarsın. Orası Gazi Meclisi'dir. Bir terör örgütü temsilcisinin orada olmasını istemiyoruz. Devletimiz inşallah en yakın zamanda kapatır, yüreğimize biraz su serpilir." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY

2023-01-26 15:54:52



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