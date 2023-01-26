Ergani´deki köpek ölümlerine inceleme 



ERGANİ(Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´a bağlı Ergani Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçenin bazı noktalarında köpek ölülerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Diyarbakır´ın Ergani ilçesinde bazı noktalarda köpek ölülerinin görülmesi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve belediye ekiplerince inceleme başlatıldı. Ergani Belediyesi´nden yapılan açıklamada, denetim ve önlemlerin arttırıldığı belirtilerek, "Ergani Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Ergani Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile failleri tespit edilmek üzere araştırmalarımıza koordineli olarak devam etmekteyiz. İlçemizde hiçbir canlının yaşam alanında zarar görmesine sessiz kalmıyoruz. Yaşanan cinayetlerin kurumlarımıza karşı suçlayıcı bir tutum doğurması, araştırmaların kapsamlı bir şekilde yürütülmesini gerektirmiştir. Kaybettiğimiz sokak hayvanları için hemşerilerimize ve hayvanseverlerimize üzüntümüzü bildiririz. Bu konuda denetim ve önlemlerimiz arttırılmıştır. Bu süreçte sokak hayvanlarımızın mama ve su ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanmaya devam etmektedir. Herhangi bir sebeple hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarımız ilçemizdeki veteriner hekimlerimizle Hayvanları Koruma Kanunu'na uygun şekilde, tedavi edilerek alındıkları yere geri bırakılmakta ve kontrolleri düzenli olarak sağlanmaktadır. İlçede hiçbir canlının yaşam alanında zarar görmesine sessiz kalmayacağız" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2023-01-26 19:21:11



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