

DİYARBAKIR'da tren rayının yanına bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerince fünye ile patlatıldı. Kontrol edilen çanta boş çıktı. Olay, saat 21.10'da Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi´nde meydana geldi. Tren yolu Sokakta, Bağlar ve Yenişehir ilçelerini birbirine bağlayan üst geçidin altındaki tren rayının yanında çanta olduğunu gören Serhat Aktaş, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çantanın bulunduğu bölgeyi güvenlik kordonuna alırken, özel giysili bomba imha ekipleri de şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Çevredekilere kontrollü patlamanın gerçekleştirileceği yönünde uyarılar yapıldıktan sonra, çanta fünye ile patlatıldı. Bomba imha ekiplerinin kontrol ettikleri çanta boş çıktı.Şüpheli çantayı görerek polis ekiplerine haber veren Serhat Aktaş, çantayı kimin bıraktığını görmediğini ifade ederek, "Yarım saat önce üst geçidin üzerinden geçiyorduk ve yerdeki çanta gözümüze çarptı. Hemen polisi aradım. Olay yerine kısa sürede ekipler geldi. Buradan aileler, insanlar geçiyor. Ne olur ne olmaz diye polisi aradık. Kimin bıraktığını görmedik. İhbardan 10 dakika geçmeden ekipler geldi" dedi. Oayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Polislerin olay yerinde olması

Güvenlik şeridi

Şüpheli paket

Fünyenin bırakılması

Şüpheli paket uyarısı

Şüpheli paketin patlatılması

Şüpheli paketin incelenmesi

İncelenen şüpheli paketin götürülmesi

İhbarı yapan Serhat Aktaş ile röportaj

Genel ve DetayHaberKamera: Selim KAYA, Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-01-27 00:58:19



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