Diyarbakır´da trafiği tehlikeye sokan ehliyetsiz sürücüye 21 bin TL ceza

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Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da hız yapıp trafiği tehlikeye sokan ve bunları sosyal medyada da paylaşan ehliyetsiz sürücüye 21 bin 752 TL para cezası uygulandı.

Diyarbakır´da sosyal medyada bir trafik magandasının can ve mal güvenliği açısından tehlikeli şekilde araç kullandığını gören ve bunun on binlerce kişiye ulaştırılarak özendirici etki oluşturduğunu düşünen kişi Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı´na ihbarda bulundu. İhbarın Diyarbakır Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü´ne iletilmesinin ardından çalışma yapan sivil ekipler, sosyal medyadan videoları paylaşan kişiyi tespit etti. Şüphelinin sürücü belgesinin de olmadığı tespit edildi. Farklı zamanlarda yüklenmiş görüntüleri inceleyen ekipler, 2918 sayılı `Karayolları Trafik Kanunu´nun ilgili maddeleri gereğince ehliyetsiz sürücüye toplamda 21 bin 752 TL para cezası kesti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2023-01-27 11:15:46



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