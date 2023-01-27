60 bin liralık tespih ve hediyelik eşya çalan ters montlu hırsızlar kamerada 

Selim KAYAGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, yüzlerini kapatıp, montlarını ters giyen 4 hırsızlık şüphelisi, kepengi sökerek girdikleri atölyeden 60 bin TL değerinde kehribar tespih ile gümüş ve bakır hediyelik eşya çaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 22 Ocak günü saat 03.00 sıralarında, Sur ilçesi Gazi Caddesi'ndeki tespih atölyesinde meydana geldi. Montlarını ters giyip, yüzlerini kapatan 4 hırsızlık şüphelisi, atölyenin elektrikli kepengini yerinden söktü. Şüphelilerden biri atölyeye girerken, diğerleri de gözcülük yaptı. Şüpheliler, içeriden 60 bin TL değerinde kehribar tespih ile gümüş ve bakır hediyelik eşya çalarak kaçtı. Atölye sahibi Abdulkadir Mutlu, sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark edip, polise bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kaçan şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Abdulkadir Mutlu, büyük maddi kayıp yaşadığını belirterek, "4 kişi dükkanımın önüne geldi. 60 bin TL civarında kehribar, tespih ve kolyeleri çaldılar. Biz de şikayetçi olduk. Şikayet üzerine polisler gelip, güvenlik kamera görüntülerini alarak eşkallerini tespit edeceklerini ve yakalayacaklarını söylediler. Bu konuda da emniyete güveniyoruz. Bizim için büyük bir maddi kaybımız var. Dükkanımıza zarar verildi ve ürünlerimizin çoğu kayıp. Kehribar kolyeler, kıymetli tespihler, antika ibriklerimiz ve yaklaşık 20 bin TL değerindeki gümüş kemerimiz çalındı" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK
2023-01-27 16:00:27
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