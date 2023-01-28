Kocaeli'de evde ölü bulunan anestezi teknikeri memleketi Diyarbakır'da defnedildi

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Mehmet Fidan (26) memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

Olay, dün akşam, Kocaeli´de Şehitler Mahallesi 409'uncu Sokak'taki evde meydana geldi. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde görevli anestezi teknikeri Mehmet Fidan'dan haber alamayan yakınları, komşularından evi kontrol etmesini istedi. Kapıyı açan olmayınca komşuları durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, Mehmet Fidan'ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlıkçılar, kontrollerde Fidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin evdeki incelemelerinin ardından, Mehmet Fidan'ın cansız bedeni, morga götürüldü. Yakınlarının cenazesini alıp Diyarbakır'a getirdiği Fidan, Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla defnedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-01-28 16:01:45



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