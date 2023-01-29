Minibüsün çarptığı otomobilden savrulup, aracının altında kaldı; o anlar kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minibüsün çarptığı otomobilden savrulup, aracının altında kaldı; o anlar kamerada

DHA

Minibüsün çarptığı otomobilden savrulup, aracının altında kaldı; o anlar kamerada


Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, yolcu minibüsünün çarptığı otomobilden savrulan sürücü, kendi aracının altında kaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. Yolcu minibüsü, yan yoldan çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, çevresinde dönerken, sürücü de açılan kapıdan yola savruldu. Sürücü ardından otomobilin altında kaldı. Kazada sürücü, ağır yaralanırken, bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-01-29 15:11:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım ...
Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi yaşlı ve engellilere yemek, öğrencilere de sandviç dağıtıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi yaşlı ve ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA MUZ YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA MUZ YÜKLÜ TIR ...
Diyarbakır'da muz yüklü TIR devrildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da muz yüklü TIR devrildi
Kocaeli'de evde ölü bulunan anestezi teknikeri memleketi Diyarbakır'da defnedildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de evde ölü bulunan anestezi teknikeri ...
Diyarbakır'da amatör spor kulüplerine 2 milyon 245 bin lira yardım
YEREL HABERLER Diyarbakır'da amatör spor kulüplerine 2 milyon 245 ...
Diyarbakır'ın Hani ilçesine doğal gaz verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın Hani ilçesine doğal gaz verildi
Kocaeli'de evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Diyarbakır'da defnedildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de evinde ölü bulunan anestezi teknikeri ...
Diyarbakır'da Yaz Spor Oyunları Hazırlık Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Yaz Spor Oyunları Hazırlık Toplantısı ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 354 OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE ...
Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 354 oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 354 oldu
60 bin liralık tespih ve hediyelik eşya çalan ters montlu hırsızlar kamerada 
YEREL HABERLER 60 bin liralık tespih ve hediyelik eşya çalan ters ...
Diyarbakır'da okuma yazma öğrenen kadınlara belgeleri verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da okuma yazma öğrenen kadınlara belgeleri ...
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha ...
Diyarbakır'ın hazır giyim ve konfeksiyonda ihracat hedefi 50 milyon dolar
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın hazır giyim ve konfeksiyonda ihracat ...
DBP Eş Genel Başkanı Bayındır'ın örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istendi
YEREL HABERLER DBP Eş Genel Başkanı Bayındır'ın örgüt üyeliğinden 15 ...
Diyarbakır'da geciken yağışlar göl ve göletlerde kuraklık riskine neden oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da geciken yağışlar göl ve göletlerde ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR?DA TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 21 BİN TL CEZA
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR?DA TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN ...
Diyarbakır´da trafiği tehlikeye sokan ehliyetsiz sürücüye 21 bin TL ceza
YEREL HABERLER Diyarbakır´da trafiği tehlikeye sokan ehliyetsiz ...
Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü sosyal medya paylaşımından yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü sosyal medya ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA TREN RAYINA BIRAKILAN ÇANTA FÜNYEYLE PATLATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA TREN RAYINA BIRAKILAN ...
DİYARBAKIR'DA TREN RAYINA BIRAKILAN ÇANTA FÜNYEYLE PATLATILDI
YEREL HABERLER DİYARBAKIR'DA TREN RAYINA BIRAKILAN ÇANTA FÜNYEYLE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.