Otomobilin çarptığı hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı



Serhat ÖZDEMİR-Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIRElazığ karayolunda, arkadan çarpan otomobilin şarampole yuvarladığı hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında DiyarbakırElazığ karayolunun 30´uncu kilometresinde meydana geldi. F.G. yönetimindeki 21 DU 021 plakalı otomobil, iddiaya göre Diyarbakır'a seyir halinde olan Z.E. idaresindeki 27 AEL 734 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, yoldan çıkarak, şarampole yuvarlandı. Taklalar atan hafif ticari yol kenarındaki tel bariyerleri de yıkarak tarlaya girdi. Otomobil ise bariyerlere çarparak durdu. Hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Z.E., F.E. ve S.B. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

´30 METRE TAKLA ATTI´

Kazayı görerek yaralılara yardım eden Mehmet Aziz Bulmaz, "Otomobil, başka bir aracı sollarken diğer araca çarptı. Devrilen araç da yavaş gidiyordu galiba. Diğer araç arkadan ona çarptı. Çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Bizim tel örgülerin içerisine girdi. Yaklaşık 30 metre takla attı. Araçta 2 kadın bir de erkek vardı. Onlara yardım ettim. Diğer araçlar da durarak yardımcı oldular. Ardından ekipler geldi" dedi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Selim KAYA

2023-01-29 18:58:46



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