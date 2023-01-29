Evlat nöbetindeyken PKK´dan kurtardığı oğullarını evlendirdiler



Selim KAYASerhat ÖZDEMİR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde evlat nöbetindeki ailelerden olan Ayşegül-Rauf Biçer çifti 2021´de kavuştukları oğulları Mustafa´yı evlendirdi. Anne Ayşegül Biçer, "Evladımı PKK´dan ve siyasi ayağı HDP´den söke söke aldım. Mürüvvetini gördüm. Rabbim bana nasip etti. Dilerim Rabbim'den diğer annelere de nasip olsun" dedi.

Diyarbakır´da Ayşegül-Rauf Biçer çifti 2017´de 16 yaşındayken dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019´da HDP il binası önünde evlat nöbetine başladı. Biçer çifti eylem sürerken, terör örgütü PKK´nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğulları Mustafa´ya 29 Temmuz 2021´de kavuştu. Çift geçen yıl da çocuklarını askere gönderdi. Mustafa Biçer, bu akşam düzenlenen törenle hayatını Şevin Gencer (20) ile birleştirdi. Yenişehir ilçesinde bir düğün salonundan düzenlenen düğün törenine evlat nöbetindeki aileler de katıldı.

'OĞLUMU PKK'DAN SÖKE SÖKE ALDIM'

Ayşegül Biçer, oğlu Mustafa´nın mürüvvetini gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Oğlunu PKK´dan söke söke aldığını belirten Biçer, şunları söyledi:

"Hiç umudum yokken var eden Rabbim oğlumu bana yeniden bağışladı. Tüm hayallerimi gerçekleştirmek nasip oldu. Çocuğumu alıp askere gönderdim. Askerlikten sonra mürüvvetini gördüm. Hayalimdi, gerçek oldu. Rabbim devletimizden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın ve Diyarbakır annelerinin ve babalarının verdiği mücadele sayesinde ben kendi evladıma kavuştum. Allah´ın izniyle 3´er, 5´er de olsa tüm çocuklar dağdan inecek. Bugünleri hepsine yaşatacağız. Ben kendi evladımı PKK´dan ve siyasi ayağı HDP´den söke söke aldım. Dilerim Rabbimden diğer annelere de nasip olsun. Ben buna inanıyorum. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti zafere ulaştı ve benim evladımı bana verdi. Terörü aslında biz yendik. Tepe taklak ettik. Bugün benim çocuğum yanımdaysa terör örgütü bitmiştir. Allah´ın izniyle Diyarbakır anneleri ve babaları PKK´nın sonunu getirecek. Son noktayı onlar koyacak." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYASerhat ÖZDEMİR

2023-01-29 22:18:14



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