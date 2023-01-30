Diyarbakır´da kardan kapanan 116 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da kardan kapanan 116 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı.
Diyarbakır´da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Kulp, Lice, Çermik ve Çüngüş ilçelerinde 116 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, toplamda 850 kilometre olan yol ağında çalışma başlattı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı´na bağlı 37 iş makinası ve 66 personelle yapılan çalışmada yollar tekrar ulaşıma açıldı. Açılan yolların tekrar kapanmaması ve bu bölgelerde yaşayanların başta sağlık hizmetleri olmak üzere mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmaları, kentin yüksek kesimlerinde sürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA
2023-01-30 13:24:19
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