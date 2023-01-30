Minibüsün çarptığı otomobilden savrulup, aracın altında kalan sürücü öldü

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'nın Yenişehir ilçesinde yolcu minibüsün çarptığı otomobilden savrulup, araç altına girerek ağır yaralanan Abdulhadi Gezer (82), hayatını kaybetti. Minibüs şoförü A.B. de gözaltına alınıp, tutuklandı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil çevresinde dönerken, sürücü Abdulhadi Gezer açılan kapıdan yola savruldu. Daha sonra otomobilin altına giren Gezer, ağır yaralandı. Abdulhadi Gezer ambulansla hastaneye kaldırılırken, minibüs şoförü A.B. gözaltına alındı. Tedaviye alınan Abdulhadi Gezer, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Gezer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen minibüs şoförü A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-01-30 13:44:17
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.