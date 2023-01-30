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Minibüsün çarptığı otomobilden savrulup, aracın altında kalan sürücü öldü

DHA

Minibüsün çarptığı otomobilden savrulup, aracın altında kalan sürücü öldü


Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'nın Yenişehir ilçesinde yolcu minibüsün çarptığı otomobilden savrulup, araç altına girerek ağır yaralanan Abdulhadi Gezer (82), hayatını kaybetti. Minibüs şoförü A.B. de gözaltına alınıp, tutuklandı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil çevresinde dönerken, sürücü Abdulhadi Gezer açılan kapıdan yola savruldu. Daha sonra otomobilin altına giren Gezer, ağır yaralandı. Abdulhadi Gezer ambulansla hastaneye kaldırılırken, minibüs şoförü A.B. gözaltına alındı. Tedaviye alınan Abdulhadi Gezer, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Gezer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen minibüs şoförü A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-01-30 13:44:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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