'Spora gidiyorum' diyerek uyuşturucu satmışlar; 5 tutuklama

Burak EMEKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da S.Ç.´nin otomobilinde yapılan aramada spor çantasında 25 kilo skunk ele geçirildi. S.Ç. ile bağlantılı 4 kişi daha gözaltına alınırken, şüphelilerin kendi aralarında `Spora gidiyorum, spordan geliyorum´ diye şifreli konuşmalar yaptıkları ve dikkat çekmemek için uyuşturucuları spor çantada taşıdıkları belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Motosikletli Yunus Timleri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine S.Ç.´nin kullandığı otomobili durdurdu. Üst aranırken spora gittiğini söyleyip, panikleyen S.Ç.´nin otomobilinde de arama yapıldı. Araçta spor çantanın içerisinde 25 kilo skunk ele geçirildi. S.Ç. gözaltına alınırken, onunla bağlantılı olan A.Ü., S.T. V.A. ve S.K. de `Abaküs´ adı verilen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin Hint keneviri yetiştirdikleri belirlendi. Hint kenevirleri, bulunup, sökülerek imha edildi.
`SPORA GİDİYORUM, SPORDAN GELİYORUM´
İşlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´ne götürülen şüphelilerin kendi aralarında `Spora gidiyorum, spordan geliyorum´ diye şifreli konuştukları, dikkat çekmemek için de uyuşturucuyu spor çantalarında taşıdıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA
2023-02-01 09:24:08
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