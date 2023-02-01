Duraktaki şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da durakta unutulan sırt çantası fünye ile patlatıldı, içerisinden kıyafet çıktı.
Kayapınar ilçesi Evrim Alataş Caddesi'nde, durakta sırt çantasını görenlerin ihbarı ile bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Polis ekipleri yolu kapatırken, bomba imha uzmanları çantayı fünye ile patlattı. Sırt çantasından kıyafet çıkarken, yol yeniden trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-02-01 15:32:39
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