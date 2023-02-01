Duraktaki şüpheli çantadan kıyafet çıktı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da durakta unutulan sırt çantası fünye ile patlatıldı, içerisinden kıyafet çıktı.

Kayapınar ilçesi Evrim Alataş Caddesi'nde, durakta sırt çantasını görenlerin ihbarı ile bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Polis ekipleri yolu kapatırken, bomba imha uzmanları çantayı fünye ile patlattı. Sırt çantasından kıyafet çıkarken, yol yeniden trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-02-01 15:32:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.