Yoğun sis ve kar, kazaya neden oldu: 2´si ağır, 5 yaralı

Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da yoğun sis ve kar yağışının olduğu bölgede sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole devrildiği kazada, 2´si ağır, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında DiyarbakırViranşehir yolu Karacadağ mevkisinde meydana geldi. Yoğun sis ve kar yağışının olduğu bölgede sürücüsünün kontrolünden çıkan 02 FT 882 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. 2´si ağır, 5 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2023-02-01 16:39:16
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