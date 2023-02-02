Diyarbakır'da kardan kapanan yolda mahsur kalanlar kurtarıldı (2)

SİLVAN'DA 20 KÖYE ULAŞIM YOK
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlar, belediye ekiplerince kurtarıldı. Yoğun kar yağışının ardından ilçenin kırsal Bayrambaşı, Boyunlu, Keklikdere, Dolukardı, Taşpınar, Çiğdemli, Gürpınar, Çığyatağı, Üçbasamak, Dağcılar, Kayadere, Onbaşılar, Altınkum, Ormandışı, Babakaya, Çaldere, Susamış, Arı, Nohuttepe ve Kızlal köylerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları yeniden açmak için çalışma başlatırken, Silvan Belediyesi ekipleri de ilçe merkezinde kar temizleme çalışması başlattı. İlçe merkezinde kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçerken, kırsal kesimde ise 30 santimetreyi buldu. İhsan YILMAZ/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ
2023-02-02 10:25:48
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