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DİYARBAKIR'da gece saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesinde Ayşenur Zarakoğlu ile Musa Anter caddelerinin kesiştiği kavşakta gece saatlerinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 YS 921 ile 21 ACH 843 plakalı iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 21 ACH 843 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Kazada her iki otomobilde bulunan 3´ü çocuk 8 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. İkinci kaza ise Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu 5´inci kilometrede meydana geldi. İddiaya göre 21 M 0126 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması bsonucu savrularak park halindeki 72 ABG 779 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.Her iki kazadaki yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Tır dorsesinin dolmuşa girmesi

-Kaza yapan tır

-Kaza yapan dolmuş

-Polisin arabanın kaymasını incelemesi

-Buzlanan yol

-Kazaya karışan motosiklet

-Polis arabası

-Ambulans

-Kaza yapan otomobil

-Takla atan otomobil

-Polis arabası

-Otomobilin çekiciyle götürülmesi

-Genel ve DetayHaberKamera: Selim KAYA,Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-02-03 01:08:31



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