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Kuzu, 6 bacaklı doğdu

DHA

Kuzu, 6 bacaklı doğdu


Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde 6 bacaklı olarak doğan kuzu, görenlerin ilgi odağı oldu.
İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta olan kırsal Bayırkonak Mahallesi´nde çobanlık yapan Salih Karacadağ, sürüsündeki kuzulardan birinin 6 bacaklı doğduğunu fark etti. Kuzunun yürüyemediğini gören Karacadağ, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kuzu, görenlerin de ilgi odağı oldu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-02-04 10:49:35

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