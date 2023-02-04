Kuzu, 6 bacaklı doğdu

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde 6 bacaklı olarak doğan kuzu, görenlerin ilgi odağı oldu.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta olan kırsal Bayırkonak Mahallesi´nde çobanlık yapan Salih Karacadağ, sürüsündeki kuzulardan birinin 6 bacaklı doğduğunu fark etti. Kuzunun yürüyemediğini gören Karacadağ, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kuzu, görenlerin de ilgi odağı oldu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-02-04 10:49:35



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