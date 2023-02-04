Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda aksamalar yaşanıyor



Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR-Şanlıurfa kara yolunda, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ekipler, kara yolunun açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kayan araçlar nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu. Bölgede AFAD ve Jandarma ekipleri yolda mahsur kalan araçlara müdahale ederken, Karayolları ve belediye ekipleri ise kar küreme çalışması yapıyor. Kent ve ilçe merkezlerinde ise belediyeler ise belediyeler temizlik çalışması yürütüyor.

Yenişehir Belediyesi, ilçede buzlanmaya karşı bulvar, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama işlemleri başlattı. Karla mücadele ekiplerinin 7/24 etkin bir şekilde sahada karla mücadele verdiğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, "Yılın ilk karının yağmasının ardından vatandaşlarımızın bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz sahaya intikal etmiş bulunmaktalar. İlçemiz genelinde gerekli tuzlama ve temizleme çalışmaları yapılmakta ve bu çalışmalara kar yağışı süresince devam edeceklerdir. Vatandaşlarımızdan ulaşım araçlarına kar lastiği takmalarını, araç antifrizlerini kontrol etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını ve araçlarında zincir bulundurmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz 7/24 vatandaşlarımızın memnuniyeti ve güvenliği için çalışmaya devam edecektir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-02-04 15:24:42



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