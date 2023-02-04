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Diyarbakır'da kuvvetli kar yağışı (2)

DHA

Diyarbakır'da kuvvetli kar yağışı (2)


SİLVAN´DA 78 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Diyarbakır´da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, Silvan ilçesinde 78 köy yolu, ulaşıma kapandı. SilvanDiyarbakır ve Silvan-Batman yolları ise kayan ve kara saplanan araçlar nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı. Tokluca grup köy yolu ile Bagdere mevkisinde meydana gelen 2 kazada da 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İhsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ
2023-02-04 17:43:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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