Diyarbakır'da kuvvetli kar yağışı (2)

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SİLVAN´DA 78 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Diyarbakır´da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, Silvan ilçesinde 78 köy yolu, ulaşıma kapandı. SilvanDiyarbakır ve Silvan-Batman yolları ise kayan ve kara saplanan araçlar nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı. Tokluca grup köy yolu ile Bagdere mevkisinde meydana gelen 2 kazada da 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İhsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

2023-02-04 17:43:21



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