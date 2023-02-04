Diyarbakır´da otobüs devrildi: 35 yaralı

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Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR-Şanlıurfa kara yolunda otobüsün devrilmesi sonucu 4´ü ağır 35 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. İstanbul seferini yapan F.I. yönetimindeki 41 EF 995 plakalı yolcu otobüsü, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 20´nci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4´ü ağır 35 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-02-04 19:43:06



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